المرصد السوري لحقوق الانسان


صورة ارشيفية لمدرعة روسية بمدينة القامشلي

وفاة طفل وإصابة والدته بحادث دهس لمدرعة روسية في ريف حمص الشمالي

محافظة حمص-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عربة تابعة للقوات الروسية دهست سيدة وطفلها، في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بينما تابعت العربة مسيرها دون توقف، وذلك بالقرب من مسجد “خالد بن الوليد” على أطراف مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ما أدى لوفاة الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة  والدته بجروح خطيرة.
وفي حادثة مماثلة، توفي طفل 9 سنوات في 23 يوليو/تموز الفائت، إثر دهسه من قبل عربة روسية كانت ضمن دورية مؤلفة من 3 عربات تتجول بلدة تلبيسة بريف حمص الشمالي، حيث أكملت الدورية مسيرها على طريق حلب-دمشق الدولي المعروف بـ”m5″.
وفي منتصف يونيو/حزيران الفائت، توفي طفل في مدينة الرستن، بعد دهسه من قبل مدرعة روسية أثناء تجولها في المدينة دون أن يتم إسعافه.

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