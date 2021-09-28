وفاة محافظ درعا الأسبق الذي أقاله النظام السوري بعد أيام من اندلاع الثورة السورية

توفي محافظ درعا الأسبق فيصل أحمد كلثوم يوم أمس الاثنين في ظروف غامضة.

وشغل “الكلثوم” مناصب هامة في النظام السوري منذ عهد حافظ الأب، فقد كان أستاذًا في كلية الحقوق في جامعة دمشق وله مؤلفات عديدة، وانتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، أثناء مذابح مدينة حماة التي ينتمي إليها.

وتنقل في مناصب عدة منها عضو المكتب الإداري لفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في جامعة دمشق، وعضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة دمشق، ورئيس فرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق، وعضو مجلس الشعب رئيس اللجنة الدستورية، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومحافظًا لدرعا والذي أقاله النظام السوري بعد نحو 15 يومًا من الاحتجاجات في درعا، وكان شاهدًا على فظائع قوات النظام بحق أبناء درعا.

والجدير بالذكر أن “الكلثوم” من أبناء قرية المبعوجة في ريف السلمية في ريف حماة.