وفاة مسن كردي بعد اعتداء مجموعة رعاة أغنام على أرضه

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي مسن كردي في بلدة موساكا التابعة لناحية راجو، إثر نوبة قلبية أثناء مواجهته لرعاة أغنام أطلقوا سراح أغنامهم في مزرعته المحيطة بمنزله، حيث تهجم عليه عدة أشخاص لفظيا، ما أدى لإصابته بنوبة قلبية، أسعف على إثرها إلى مشفى قبل أن يفارق الحياة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 20 أيار/مايو، أن “الشرطة العسكرية” في عفرين، اعتقلت ناشطا مدنيا مهجرا إلى ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، بسبب “منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وضع الشرطة العسكرية للعلم التركي على لباسهم الجديد ووصفهم بالمنافقين”.