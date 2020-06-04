وفاة مسن متأثراً برصاص فصائل “درع الفرات” الموالية لأنقرة بريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثقّ المرصد السوري، وفاة مسن، متأثراً بجراحه جراء إطلاق الرصاص العشوائي من قبل أحد فصائل “درع الفرات” الموالية لأنقرة، في قرية التوخار الكبير في ريف جرابلس الجنوبي قبل يومين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المسن أصيب عقب حدوث توتر في القرية بعد قيام عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة بالاعتداء على فتاة والطريقة المسيئة التي قاموا بها أثناء قيامهم بمداهمة المنازل بحثاً عن مطلوبين، عقب ذلك تجمهر بعض الأهالي الرافضين للاعتداء على الفتاة، لتقوم العناصر التابعة لفصائل “درع الفرات”، باستهداف جموع المواطنين، ما تسبب بوقوع 6 جرحى من بينهم الرجل المسن الذي فارق الحياة اليوم، متأثراً بجراحه بعد أن جرى نقله إلى مشفى جرابلس في ريف حلب الشرقي.