وفاة مواطن متأثرًا بجراحه نتيجة تعرضه لإطلاق نار بعد عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: توفي مواطن متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لإصابة برفقة اثنين آخرين، أمس الأول، عقب اندلاع اشتباكات بين قوات التحالف الدولي والأشخاص الثلاثة خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف بمشاركة قوات على الأرض استهدفت منزلهم الواقع في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى أن قوات التحالف الدولي بمشاركة مروحيات وقوات على الأرض نفذت بعد منتصف ليلة السبت – الأحد أيضا عملية إنزال جوي استهدفت منزل يتواجد به متهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، حيث طالبت قوات التحالف الدولي عبر مكبرات الصوت من المتواجدين في المنزل تسليم أنفسهم، لتدور اشتباكات بعدها معهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من المتواجدين داخل المنزل، وانسحاب قوات التحالف الدولي بعد اعتقالهم وحرق منزلهم.

كما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، بأن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة السبت – الأحد عملية إنزال جوي في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وفي التفاصيل: قامت مروحية تابعة للتحالف الدولي بمطاردة ثلاثة شبان وهم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا مختبئين قرب من نقطة للكوماندوس في حي الشبكة ببلدة الشحيل، جرى تبادل بإطلاق النار بين عناصر التنظيم و مروحية التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة، قرب نهر الفرات في بلدة الشحيل، وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في المنطقة، فإن القتلى الثلاثة يقطنون في بلدة الشحيل و يعرفون عن أنفسهم بأنهم من قرية سويدان جزيرة.