مدرعة تركية تقتل نازحاً في ريف إدلب وتتابع طريقها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام آلية تركية مصفحة، بدهس مواطن من نازحي قلعة المضيق إلى ريف إدلب الشمالي، وذلك أثناء مرورها من منطقة كفرلوسين الحدودية مساء أمس الأحد، حيث قامت بدهس النازح وتابعت طريقها ولم تقم بإسعافه، الأمر الذي أدى لوفاته، ونشر المرصد السوري في 21 من شهر تشرين الأول من العام الفائت، أن مدرعة تركية دهست طفلاً في بلدة ترمانين بريف حلب الغربي، مما أدى لإصابة الطفل بجروح خطيرة، جرى نقله إلى مشفى باب الهوى الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

وأشار المرصد السوري، في 20 تشرين الثاني/أكتوبر 2020، إلى أن مدرعة تركية دهست طفلين اثنين دون سن الـ 18، حيث كان الطفلان يستقلان دراجة نارية على طريق جنديرس – عفرين، حين مرور المدرعة التركية، ولم تتوقف المدرعة بعد دهس الطفلين، وأدت عملية الدهس إلى وفاة طفل وإصابة الآخر بجراح متفاوتة نقل على إثرها إلى المشافي التركية