وفد من “التحالف الدولي” يزور الفرن والمستوصف في مخيم الركبان

زار وفد من قوات “التحالف الدولي”، اليوم، مخيم الركبان في أقصى شرق سورية عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، وتفقد الوفد عمل الفرن في المخيم، ومستوصف شام، واستمعوا إلى المسؤولين عن الصعوبات التي تواجههم لتحسين العمل، قبل أن يغادر الوفد إلى قاعدة التنف.

وفي أواخر العام الفائت، زار وفد من “التحالف الدولي” المتواجد في قاعدة التنف مع قائد جيش سوريا الحرة، مخيم الركبان تلبية لدعوة من الأهالي والوجهاء في المخيم، وتخلل الزيارة جلسة غداء ما بين الأهالي ووفد “التحالف” واستمعوا إلى مطالب الأهالي التي تمثلت بخلق فرص عمل أما من خلال فتح باب الانتساب لصالح جيش سوريا الحرة أو إنشاء مشاريع تنموية.

والعمل على استقدام أطباء مختصين من كافة الاختصاصات لتلبية احتياجات المواطنين، والاهتمام بالتعليم، ومحاربة تجار المخدرات والسلاح في المنطقة.