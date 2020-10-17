وفد من الخارجية السويدية يزور شمال و شرقي سوريا

وصل صباح اليوم السبت 17 تشرين الاول 2020، وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية السويدية إلى شمال وشرق سوريا، حيث سيُجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الذاتية.

في سياق الزيارات الدبلوماسية والإنسانية المستمرة للوفود الحكومية الأجنبية الرسمية وغير الرسمية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وضمن سلسلة اللقاءات بالإدارة الذاتية، وقيادات قوات سوريا الديمقراطية، وصل، قبل قليل، وفد من وزارة الخارجية السويدية إلى شمال وشرق سوريا عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وضم الوفد السويدي القادم كلًّا من ” رئيس الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية السويدية بير أورنيوس، مسؤول الملف الإنساني والمساعدات في وزارة الخارجية السويدية توماس ماركوس، والمستشارة في المعهد الأوروبي للسلام أفين جتين”.

واستقبل كل من ” نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط، وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية سناء دهام، وعبد الرحمن سليمان، وممثل الإدارة الذاتية في الدول الاسكندنافية شيار علي, ومدير مكتب العلاقات في معبر سيمالكا باز أحمد” الوفد الزائر في المعبر الحدودي.

وأفاد ت وكالة انباء هاوار، بأن الوفد بعد دخوله من معبر سيمالكا إلى المنطقة توجه برفقة الوفد المستقبل الى مدينة قامشلو.

وبحسب مصدر من دائرة العلاقات الخارجية، فإنه من المزمع أن يعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع هيئات ومسؤولي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: ROJ news