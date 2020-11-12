وفقاً لاتفاق مع وجهاء البلدة بضمانة الفيلق الخامس.. قوات “الفرقة الرابعة” تداهم منازل مطلوبين في الكرك الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، عمدت صباح اليوم الخميس إلى مداهمة منازل في بلدة الكرك الشرقي، شرقي درعا، بحثاً عن مطلوبين وفقاً للاتفاق الذي جرى أمس مع وجهاء الكرك بوساطة الفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وقالت مصادر المرصد السوري، أن حملة تفتيش المنازل انتهت وكانت شكلية ولم يتم تسجيل أي حالة اعتقال.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن اجتماعاً جرى بين قوات الفيلق الخامس ووجهاء الكرك الشرقي والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، وتم الاتفاق على دخول قوات النظام إلى الكرك لتفتيش 19 منزلاً لمطلوبين، دون التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بكفالة الفيلق الخامس.