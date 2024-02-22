وفق وثيقة بين الطرفين.. “الإدارة الذاتية” تسلم 99 امرأة وطفل من عوائل “التنظيم” في مخيم الهول لجمهورية قرغيزستان

محافظة الحسكة: سلمت “الإدارة الذاتية” في 19 شباط الجاري، 72 طفلاً و27 امرأة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، إلى وفد من جمهورية قرغيزستان وفق وثيقة اتفاق بين الجانبين، حيث زار وفداً من خارجية قرغيزستان مناطق شمال شرق سوريا ممثلاً بممثل الوزارة “باكيت قديروف” والتقى بوفد من “الإدارة الذاتية”، ممثلاً بالرئاسة المشتركة “روبيل بحو”، وعضو الهيئة الإدارية “خالد إبراهيم” و “لانا حسين” ممثلة وحدات حماية المرأة، ودار حديث بين الطرفين حول محاربة خلايا “التنظيم” في مخيم الهول، والهجمات التركية، لينتهي اللقاء بتسليم الأطفال والنساء لجانب وفد جمهورية قرغيزستان.

وفي 4 كانون الثاني الفائت، اعتقلت 3 سيدات وبرفقتهم طفلين من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، من قبل عناصر دورية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، أثناء محاولتهم الفرار من مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة أمنية دون معرفة مصيرهم.