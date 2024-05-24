وفق وثيقة رسمية.. “الإدارة الذاتية” تسلم 3 أطفال وسيدة من عوائل “التنظيم” لبريطانيا

محافظة الحسكة: سلمت دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” قبل يومين، 3 أطفال وسيدة، من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مخيم روج بريف الحسكة، لبريطانيا، وفق وثيقة رسمية.

وترأس الوفد البريطاني الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا، و السكرتير السياسي الثاني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا، والوفد المرافق لهم.

وفي 7 أيار الجاري، سلمت دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، 22 فردا من جنسيات مختلفة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مخيمي روج والهول بريف الحسكة، وهم: امرأة و10 أطفال أميركيين، وامرأة و3 أطفال هولنديين، و6 أطفال كنديين، وطفل فنلندي، وفق وفق وثيقة رسمية.