وقفات احتجاجية في إدلب تضامنًا مع درعا البلد وتطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون تحرير الشام

وقفات احتجاجية في إدلب تضامنًا مع درعا البلد وتطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون تحرير الشام

محافظة إدلب: نظم الأهالي في مدينة إعزاز في ريف حلب، بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدًا باستمرار العملية السياسية، ورفضًا لقرارات أستانة واللجنة الدستورية، في ظل استمرار النظام بقتل وتهجير السوريين.

ورفع الأهالي عبارات تتضامن مع الأهالي في درعا.

كما نددوا بالعملية السياسية التي أصبحت غطاءًا لتهجير السوريين، على يد قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية.

وخرجت مظاهرة بعد صلاة الجمعة شارك فيها أهالي مدينة معرة النعمان في مخيم “مشهد روحين”، وطالبوا بخروج المعتقلين من سجون “هيئة تحرير الشام” بعد الأخبار المتداولة عن تنفيذها حكم الإعدام بحق شابين من أهالي المدينة.

الجدير بالذكر يوم أمس الأول، خرجت وقفة احتجاجية في بلدات درعا تضامنًا مع “درعا البلد” التي تشهد حصارًا خانقًا من قبل نظام النظام لليوم الـ 56 على التوالي.