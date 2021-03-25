وقفات احتجاجية في إدلب وحلب ضد الاتفاق الروسي-التركي بفتح معابر بين مناطق نفوذ الفصائل والنظام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج أهالي وسكان مدينة إدلب بوقفة احتجاجية، احتجاجاً على الاتفاق الروسي-التركي بفتح معابر مع مناطق النظام السوري، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط النظام وطالبوا بتطبيق القرار الأممي 2254، كما شهدت بلدة جنديرس بريف عفرين وقفة احتجاجية مشابهة أيضاً، على صعيد متصل أفادت مصادر المرصد السوري بأن قوات النظام اعادت افتتاح معبر سراقب شرقي إدلب وسط انعدام الحركة ولا يوجد تسجيل أي دخول أو خروج منه كما هي العادة عندما تقوم بفتحه “إعلامياً”.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن رفضاً كبيراً يسود الأوساط العسكرية المقاتلة والإسلامية والجهادية ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، للاتفاق الروسي-التركي حول فتح معابر في إدلب وحلب بين مناطق الفصائل والجهاديين من طرف، ومناطق النظام من طرف آخر، حيث عبرت قيادات عسكرية ضمن الجبهة الوطنية للتحرير وقائد فصيل “جيش العزة” وقيادات عسكرية أخرى عن رفضهم لفتح معابر عبر بيانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يقم أي فصيل بعينه بالخروج والإفصاح عن موقفه من قضية المعابر الثلاثة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن استياءًا شعبياً يسود المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في إدلب وريف حلب، بعد الاتفاق الروسي – التركي لفتح ثلاثة معابر بين المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا وهيئة “تحرير الشام والقوات التركية، ومناطق النظام، حيث اعتبر الأهالي أن الاتفاق الروسي – التركي سيكون له أثرًا سلبيًا على المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل، وسيرفع العزلة عن النظام الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، بفعل العقوبات الدولية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج بعض المهجرين من مختلف المناطق السورية بمظاهرة وسط مدينة عفرين، رفضًا لفتح المعابر، بالإضافة إلى دعوات للتظاهر يوم غد في مناطق إدلب وريف حلب، ضد تطبيق قرار فتح المعابر.

ياتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن توصلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتح 3 معابر في منطقتي إدلب وحلب شمال سوريا لتخفيف صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح” معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب.

وأضاف كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.

وأوضح نائب مدير مركز حميميم أن هذه الخطوة ستسهم “في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.