وقفة احتجاجية في درعا البلد للمطالبة بضبط الفلتان الأمني وإخراج المعتقلين من سجون النظام السوري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع العشرات من أبناء درعا البلد بوقفة احتجاجية مطالبين بالكشف عن مصير المختطفين، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري، وأشار المحتجون من خلال لافتات رفعوها خلال وقفتهم الاحتجاجية، إلى أن حالات الخطف والانفلات الأمني تقوم بها قوات النظام وأفرعه الأمنية ولجان الدفاع الوطني.

ورصد المرصد السوري في 10 أغسطس الجاري، توتراً ساد درعا البلد بمدينة درعا، حيث قام أهالي المنطقة بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية في مخيم درعا، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين لدى سجون النظام السوري.