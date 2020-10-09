وقفة احتجاجية في مدينة الباب للمطالبة بتشديد القبضة الأمنية وحماية المدينة من التفجيرات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية للأهالي في مدينة الباب شرقي حلب، طالبوا من خلالها الجهات المعنية بتشديد القبضة الأمنية وحماية المدينة من التفجيرات ومحاسبة المتورطين بالتفجيرات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أكتوبر إضراباً عاماً شهدته مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، تمثل بإغلاق جميع المحال التجارية، احتجاجاً على استهتار الفصائل والقوى الأمنية على حواجزها، والتي تسببت يوم السادس من أكتوبر بمقتل وجرح العشرات من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة في المدينة.