وقفة احتجاجية في مدينة “تل أبيض” ضد تصريحات الرئيس الفرنسي “ماكرون” المسيئة للنبي محمد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تظاهرة خرج بها أهالي وسكان مدينة “تل أبيض” الواقعة في ريف الرقة الشمالي ضمه مناطق غرفة عمليات “نبع السلام” عند الحدود السورية – التركية، ضد تصريحات الرئيس الفرنسي “ماكرون” المسيئة للنبي محمد، تزامنا مع دعوات للخروج باحتجاجات أُخرى في مناطق غرفة عمليات كل من “نبع السلام” و”غصن الزيتون” و “درع الفرات” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، خروج ثلاث تظاهرات في مدينة إدلب وبنش وكللي ضمن محافظة إدلب، تنديداً بالإساءة التي وجهها الرئيس الفرنسي “ماكرون” للنبي محمد “ص”، تزامنا مع دعوات لخروج تظاهرات أُخرى في وقت لاحق من اليوم.