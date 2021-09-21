وقفة احتجاجية لعوائل وأبناء معتقلين إداريين تابعين لـ”الإدارة الذاتية” أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة القامشلي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية نظمها أهالي وأبناء معتقلين إداريين تابعين لـ “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، طالبوا من خلالها الكشف عن مصير المعتقلين القابعين في السجون الأمنية وتبيان التهم الموجه لهم بالوثائق وتقديمهم للمحاكم ليتمكنوا من تعيين محامين لهم.

وكانت “الإدارة الذاتية” قد اعتقلت العشرات خلال الأشهر الماضية ضمن حملة تهدف “لمحاكمة الفساد” بحسب مسؤولي الإدارة الذاتية.