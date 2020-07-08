وقفة احتجاجية لمعلمي ريف دير الزور في مناطق “قسد” تطالب بـ”تحسين الوضع المعيشي والحد من الفساد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، وقفات احتجاجية لمعلمي منطقتي أبو حمام والكشكية ضمن نفوذ “قسد” شرق دير الزور، ضد “الفاسدين من المجالس المحلية” وللمطالبة بتأمين الخدمات للمنطقة ورفع مرتباتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 1 تموز/يوليو، وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص من أهالي وسكان مدينة هجين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، أمام “مجلس الشعب” في المدينة، حيث طالب المحتجون بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين، بالإضافة للحد من الفساد المتفشي ضمن المجالس المحلية التابعة لـ “قسد”.