وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” يدخل يومه الـ70 بخروقات متواصلة جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “خفض التصعيد” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 70 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والفصائل على محور حزارين بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد