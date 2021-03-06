“وقف إطلاق النار ضمن منطقة خفض التصعيد” يدخل اليوم الأول من عامه الثاني بخروقات متواصلة في إدلب وحماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في كنصفرة والفطيرة وأطراف البارة وبينين وفليفل والرويحة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في محور العنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، يذكر أن اليوم هو أول يوم ضمن العام الثاني لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد.

وكان المرصد السوري وثق استشهاد 3 مواطنين جراء قصف صاروخي لقوات النظام على بلدة بزابور في منطقة “جبل الأربعين” في ريف إدلب، كما كان المرصد السوري رصد أمس أيضاً، قصف جوي روسي، استهدف أطراف مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار بعد، في حين قصفت قوات النظام البرية بلدة الزيارة و قريتي تل واسط و المشيك بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى قصف براجمات الصواريخ نفذته قوات النظام على عين لاروز وكنصفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب