وقف إطلاق النار وفك الحصار عن درعا.. أولى خطوات تنفيذ الاتفاق الجديد بين لجان حوران والروس

محافظة درعا: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الوفد الروسي طرح عدة نقاط لحل الوضع الحالي في درعا، تتمثل بفك الحصار عن مدينة درعا البلد، وتمركز قوات الشرطة المدنية في عدة مواقع مع تسيير دوريات روسية، إضافة إلى سحب السلاح من المواطنين، وتهجير المطلوبين والمعارضين للاتفاق والذي يقدر عددهم بالعشرات.

ووفقًا للمصادر فإن الوفد الروسي دعا اللجان المركزية في حوران للاجتماع غدًا الأحد، للتباحث وعرض القرارات على الأهالي واللجان العشائرية قبل تنفيذ الاتفاق بصيغته الجديدة.

مصادر المرصد السوري قالت بأن درعا ستشهد وقفًا لإطلاق النار إضافة إلى فك الحصار عن درعا البلد عبر فتح معبر السريا، وذلك في الساعات الأولى من تطبيق الاتفاق الجديد، فيما سيتم تطبيق بنود الاتفاق الأخرى عبر مراحل قد لا تزيد عن 15يومًا.

وكانت لجان التفاوض قد اتفقت مع الوفد الروسي على تحديد موعد جديد لجلسة تفاوض جديدة يوم غد الأحد، يتبعها عدة لقاءات واتصالات بين الجانب الروسي واللجان المركزية في حوران، للتباحث حول نقاط المقترح الروسي، والاتفاق على إنهاء الوضع الحالي في درعا.

ووثق المرصد السوري، اليوم، استشهاد مواطن جراء قصف قوات النظام الأحياء السكنية في درعا البلد بالأسلحة الثقيلة.

كما أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء قصف مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، من قبل قوات النظام بقذائف الهاون.

ورصد المرصد السوري هجومًا للمسلحين المحليين على مواقع لقوات النظام في حاجز السوق ومبنى البريد في مدينة الصنمين، ردًا على حصار مدينة درعا البلد، ما أدى إلى سقوط جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام والفرقة التاسعة الحي الغربي في مدينة الصنمين دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى مدنيين.

كما قصف بقذائف الهاون والدبابات مناطق في أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومدينة جاسم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، أمس، هدوءًا حذرًا في محافظة درعا، تزامنًا مع اجتماع اللجنة المركزية في درعا مع الروس لمناقشة المقترح الروسي تمهيدًا لاجتماع آخر يوم السبت 14 آب، الذي يتضمن حل سلمي ينهي الفوضى في درعا.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اجتماعًا ضم اللجنة المركزية في درعا مع وفد روسي، في مركز مدينة درعا، ويأتي ذلك بعد أيام من توقف المفاوضات التي كانت تجري بين اللجنة الأمنية واللجان المركزية في حوران برعاية القوات الروسية.

وفي سياق آخر، تظاهر مواطنون احتجاجًا على اعتقال قوات النظام لعنصر في الفيلق الثامن، وهومن بلدة أم المياذن شرقي درعا، كما قطع المتظاهرون الطريق الدولي دمشق-درعا، والجدير بالذكر أن قوات الأمن العسكري اعتقلوا الشاب الذي يعمل ضمن مرتبات اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، في مدينة درعا.

ولا يزال حاجز “السرايا” الوحيد الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة، مقلقًا، حيث قامت قوات النظام برفع السواتر الترابية وإغلاقه بوجه النازحين، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في درعا، ونقص كبير في تأمين المواد الغذائية والخبز ومياه الشرب.

ويواصل النظام استنزاف طاقات المسلحين المحليين، ومؤنة المواطنين المحاصرين، بحجة هدنة للتفاوض تارة وتعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في حوران وقوات النظام تارة أخرى.

وبالتزامن مع الهدن تواصل قوات النظام والفرقة الرابعة قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأحياء السكنية في درعا البلد ومحيطها ومناطق أخرى في الريف.