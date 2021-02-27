وكالة “أسوشيتد برس” تنشر صورا تظهر موقعا على الحدود السورية العراقية استهدفته غارة أمريكية (فيديو)

نشرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلا عن موقع “Maxar Technologies” صورا يقال إنها للموقع الذي استهدفته غارة أمريكية على الحدود السورية العراقية.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية في سوريا يوم الخميس استهدفت منشآت بالقرب من الحدود العراقية تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن على إيران أن تنظر إلى قراره بالسماح بضربات جوية أمريكية في سوريا على أنه تحذير من أنها يمكن أن تتوقع عواقب على دعمها لميليشيات تهدد مصالح الولايات المتحدة أو أفرادها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات جاءت ردا على هجوم صاروخي في العراق في وقت سابق من الشهر أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية وقوات التحالف الأخرى.