صورة بالأقمار الصناعية تظهر موقع استهداف “حراقات البترول” في ريف حلب
نشرت وكالة “أسوشيتيد بريس” صورا التقطتها أقمار صناعية لموقع تعرض لتفجيرات نجمت عن استهداف حراقات البترول فيها في بلدتا الحمران وترحين في ريف محافظة حلب بشمال سوريا.
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ولفتت الوكالة إلى أن أكثر من 180 شاحنة وصهريج احترقت في الحريق الهائل، وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 آخرون، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة “Planet Labs Inc”، والتي حللتها وكالة أسوشيتيد برس يوم الأحد، ما يبدو أنه تداعيات حريق كبير، والتي على إثرها دمرت منطقة قرب جرابلس بين صباح الجمعة والسبت.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية السابقة للموقع، على بعد حوالي 75 كيلومترا شمال شرق مدينة حلب السورية، المئات من شاحنات الصهاريج المتجمعة في المنطقة، وأظهرت صورة من يوم السبت علامات احتراق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت فيها الشاحنات ذات يوم. وأظهرت مراقبة النيران بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، والتي تراقب الومضات المرتبطة بالحرائق أوالانفجارات، الحرائق في الموقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
المصدر: أسوشييتد بريس
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