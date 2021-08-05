المرصد السوري لحقوق الانسان


epa06663855 (FILE) - An exterior view on the headquarters of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague, The Netherlands, 04 April 2018 (re-issued 12 April 2018). British media on 12 April 2018 report the OPCW has confirmed Britain's claims of the kind of nerve poison that was used in Russian ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia Skripal poisoning case. OPCW did not specify the nerve poison as being Novichok, but did agree with British claims on the identity. EPA-EFE/BART MAAT

وكالة مراقبة الأسلحة الكيميائية تطالب بمعلومات من النظام السوري

طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من النظام السوري عمّا أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور، أخيراً، مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما السورية، وهو مطلب ردده العديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن النظام السوري أرسل مذكرة إلى أمانته في 9 يوليو/تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/حزيران على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يُكشَف عن الأهداف.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه في نوفمبر/تشرين ثاني خُزِّنَت الأسطوانتان وفُتِّشتا “في موقع معلن آخر على بعد حوالى 60 كيلومتراً (حوالى 38 ميلاً) من الموقع الذي قيل إنه دُمِّرتا فيه” وإنّ سورية أُبلِغَت “بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة”.
وقالت المنظمة إنها لم تتلق إخطاراً بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن أُبلِغَت بتدميرهما. وطلبت من النظام السوري في 15 يوليو/تموز تقديم “جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.

المصدر: العربي الجديد

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