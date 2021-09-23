ولاية بولو تصدر مجموعة من التحذيرات للاجئين السوريين المقيمين فيها

أصدر والي مدينة بولو التركية أحمد أوميت مجموعة من التوصيات للاجئين المقيمين في المدينة، وذلك بعد اجتماع مع ممثلين عن اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان والإيرانيين، ليقوم الموقع الرسمي للولاية بحذفها من الموقع الرسمي للولاية، دون أي تعليق رسمي لاحق حول الموضوع.

ونشر موقع الولاية قائمة توصيات ضمت العديد من البنود من بينها عدم الإكثار من استخدام البهارات في الطعام، وعدم السير بمجموعات في الأماكن العامة، والتزام المنازل اعتباراً من الساعة التاسعة مساء.

ووفقاً للبيان الذي نشر بعد اجتماع والي المدينة مع الجاليات الأجنبية في الولاية، وأعادت نشره العديد من وسائل الإعلام التركية، فإن قائمة التحذيرات التي وجهها والي بولو ضمت ما يلي:

احترام تقاليد وعادات المجتمع التركي

العمل في وئام مع المجتمع

عدم المشي في مجموعات في الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات والساحات.

الانتباه إلى المحتوى الذي يُنشر على وسائل التواصل مع عدم استخدام التعبيرات التي تعكر “الوحدة والتضامن”.

تجنب المناقشات السياسية وتجنب التوترات.

الابتعاد عن الأفعال والسلوكيات التي تسبب رد فعل المجتمع.

تجنب النظرات الثابتة والكلمات والسلوكيات المسيئة تجاه النساء.

عدم تضخيم الأحداث الفردية.

كتابة أسماء أماكن عمل الأجانب باللغة التركية.

أخذ جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا.

المشاركة في دورات اللغة التركية والدورات المهنية.

عدم التواجد خارج المنزل بعد الساعة التاسعة مساء، إلا للضرورة.

تجنب المحادثات الصاخبة التي تزعج السكان الآخرين بأي شكل من الأشكال.

عدم الاستماع للموسيقا الصاخبة بطريقة تزعج المحيط.

الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة.

الانتباه لحساسية موضوع الأخلاق في المجتمع.

عند رؤية أشخاص يخلون بالنظام العام والأمن، من الضروري جداً الاتصال بقوات الأمن.

عدم الوجود في مجموعات في المناطق العامة مثل المتنزهات والحدائق والساحات.

عدم حمل أي أعلام أو شعارات أو لافتات أو ما شابهها غير العلم التركي.

عدم الإفراط باستخدام البهارات خلال الطبخ لما يسببه من إزعاج للجيران.

المصدر: سوريا تي في

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.