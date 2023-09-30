وهم سكارى.. عناصر الدفاع الوطني يختطفون شاباً ويقتلونه بإلقائه من الطابق العلوي في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري، وقوع جريمة جديدة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وفي التفاصيل، أقدم عناصر من الدفاع الوطني على اختطاف شاب وهم سكارى، وبسبب مقاومة الشاب لهم، ومنعهم من سرقة جواله، أقدموا على إلقائه من الطابع الرابع، ليفارق الحياة على أثر ذلك، دون أن يتم محاسبتهم من قبل الجهات المعنية في المنطقة.

وتشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، انتشارا واسعا لحالة الفوضى والفلتان الأمني، دون أن تحرك تلك الجهات ساكناً حيال ما يتعرض له المدنيين من الانتهاكات والجرائم.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 160 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 178 شخص، هم: 40 سيدة، و118 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 25 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 19 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 16 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و14 رجال وسيدة

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و15 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين