“ياحرية – لافناء لثائر – 9 سنين ولسا مكملين”.. مجهولون يخطون عبارات ثورية في أحياء مدينة السويداء جنوبي سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات ثورية خطّها مجهولون في أحياء مدينة السويداء جنوبي سورية يوم أمس الثلاثاء، تُأكد على استمرارية “الثورة السورية” التي خرج من أجلها السوريين قبل 9 أعوام، حيث جاء في بعض العبارات ” ياحرية – لافناء لثائر – 9سنين ولسا مكملين”.

ونشر المرصد السوري في 10 يوليو، المنصرم، أن “أجهزة النظام الأمنية” أطلقت سراح 8 شبان اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناوئة للنظام التي شهدتها محافظة السويداء في منتصف الشهر المنصرم، وبذلك تكون قوات النظام أفرجت عن جميع المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات الأخيرة، باستثناء شاب جرى تحويله إلى الشرطة العسكرية لأداء الخدمة الإلزامية.