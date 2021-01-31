“يا مشرشح شبع الشعب خبز وترشح”.. ناشطون يخطون عبارات مناهضة لرأس النظام السوري في السويداء

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبارات جدارية خطها شبان في مدينة السويداء، مناهضة لرأس النظام السوري تعبر عن رفضهم للانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى عبارات ترفض تواجد الميليشيات الإيرانية في سورية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن نشطاء المدينة يهدفون إلى توسع رقعة الكتابة لتصل إلى معظم أحياء المدينة، تعبيرًا عن رفضهم للواقع المتردي الذي سببه بقاء رأس النظام السوري، ودعمه للفساد والفقر والحال الذي آلت إليه البلاد.

وفي الـ 27 من يناير/كانون الثاني، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءًا شعبياً متواصلاً تشهده مناطق متفرقة من محافظة السويداء، على خلفية الإساءة من قبل “رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية” للرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حيث شهدت مدينة السويداء غضب شعبي ترافق مع قيام بعض الأشخاص بتحطيم صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، وسط مساعي لتهدئة الوضع، وقيام مسؤولين بارزين في النظام السوري بتقديم اعتذار للرئيس الروحي، وتوافدت حشود وفود كبيرة إلى منزل الأخير في بلدة قنوات بريف السويداء خلال يوم أمس من مناطق سورية متفرقة كدمشق والقنيطرة وغيرها.