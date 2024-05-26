يعمل على تجنيد مقاتلين محليين في صفوف “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية.. الضابط الذي اغتيل بعبوة ناسفة بدمشق

محافظة دمشق: أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الشخص الذي اغتيل أمس بانفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارة في شارع الإسكان بمنطقة المزة أوتستراد بدمشق، هو ضابط برتبة عقيد في قوات النظام ينحدر من محافظة دير الزور ويقيم في منطقة المزة، ويعمل لصالح ميليشيا “حزب الله” اللبناني، ويعمل على استقطاب وتجنيد مقاتلين محليين لصالح الحزب والميليشيات الإيرانية في دير الزور.

وشهدت منطقة المزة أوتستراد، منذ نيسان 2024 نشاطا في سوق العقارات، وإقبال للإيرانيين عبر الوسطاء لشراء المنازل والشقق الفخمة في محيط السفارة الإيرانية.

وفي 13 نيسان، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة نوع “جيب” سوداء اللون في ساحة الهدى بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من 2 كم من السفارة الإيرانية بمنطقة المزة في العاصمة دمشق، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.