يعمل لصالح الشرطة العسكرية ويتهم بعمليات خطف مدنيين.. العثور على جثة عنصر مقتولاً بريف درعا

محافظة درعا: عثر صباح اليوم على جثة عنصر يعمل ضمن مجموعة تابعة لفرع المخابرات العسكرية التابعة للنظام مقتولاً شرقي بلدة جدل في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، ويتهم القتيل بعمليات خطف لمدنيين بغية الحصول على الفدى المالية كان من بينهم خطف طفل من بلدة ناحتة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 123 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 165 شخصا، هم:

– 48 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 43 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.