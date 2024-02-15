يعمل مع ميليشيا لواء الباقر الموالي لإيران.. إعدام أحد وجهاء قبيلة “البكارة” من قبل أجهزة النظام في مدينة حلب

يعمل مع ميليشيا لواء الباقر الموالي لإيران.. إعدام أحد وجهاء قبيلة “البكارة” من قبل أجهزة النظام في مدينة حلب

محافظة حلب: أعدم ميدانيا أحد العاملين مع ميليشيا “لواء الباقر” الموالي لإيران، من قبل عناصر فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة حلب، بسبب خلافه مع أحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني”، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن القتيل يعتبر من أحد وجهاء قبيلة “البكارة”، وشارك في المعارك وقمع المظاهرات إلى جانب قوات النظام والميليشيات الموالية لها في مدينة حلب، خلال الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الأعوام المنصرمة.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ قوات النظام استمرارا في حالة الفوضى والفلتان الأمني، نظرا لتزايد عمليات الاغتيال والإعدامات الميدانية في عموم مناطقها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 9 شباط الجاري، مقتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام وهو أحد المقربين من حزب الله اللبناني، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص، أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، وذلك بعد متابعة تحركاته.