10قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في12 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، تزامنا مع مرور سيارة عسكرية تابعة للنظام، خلال حملة تمشيط في قرية الدرويشية التابعة لناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

قتل 3 من عناصر “الجيش الوطني”، في عملية تسلل نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على نقاط تابعة للفصائل في جهة معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب.

قتل 4عناصر هيئة تحرير الشام نتيجة استهداف قوات النظام تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي بمسيرات انتحارية.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة وسط مدينة القامشلي شمال الحسكة، كانت تقل مسؤولين في الادارة الذاتية، مما أدى إلى مقتل شخص.