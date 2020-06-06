10 جرحى في حصيلة أولية لانفجار مفخخة ضمن بلدة تل حلف جنوب غرب رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سمع دوي انفجار عنيفة في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي الغربي، ناجم عن آلية مفخخة انفجرت في “سوق الغنم” بالبلدة، ما أدى لإصابة 10 أشخاص كحصيلة أولية، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، انفجار سيارة ملغمة قرب دوار “الحسكة” في مدينة رأس العين، ما تسبب بارتقاء شهيدين من المدنيين كحصيلة أولية، أحدهما طفل، بالإضافة لإصابة 7 آخرين جراح بعضهم خطيرة.