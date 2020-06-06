المرصد السوري لحقوق الانسان


10 جرحى في حصيلة أولية لانفجار مفخخة ضمن بلدة تل حلف جنوب غرب رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سمع دوي انفجار عنيفة في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي الغربي، ناجم عن آلية مفخخة انفجرت في “سوق الغنم” بالبلدة، ما أدى لإصابة 10 أشخاص كحصيلة أولية، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، انفجار سيارة ملغمة قرب دوار “الحسكة” في مدينة رأس العين، ما تسبب بارتقاء شهيدين من المدنيين كحصيلة أولية، أحدهما طفل، بالإضافة لإصابة 7 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول