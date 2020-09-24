10 شهداء وجرحى حصيلة انفجار سيارة ملغمة في قرية تل حلف ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة

استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرين، اليوم، جراء انفجار سيارة مفخخة، تزامناً مع مرور حافلة نقل ركاب مدنية، في بلدة تل حلف غرب رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

وكان انفجاراً عنيفاً وقع، قبل ساعات، في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف رأس العين (سري كانييه) الغربي شمال الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار نتيجة سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب في بلدة تل حلف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة في بلدة تل حلف، ما أدى لوقوع أضرار مادية.