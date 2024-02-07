10 قتلى وشهداء بينهم 6 مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع في حمص وريفها

محافظة حمص: عثرت فرق الإنقاذ على جثتين أشلاء لشخصين جراء استهداف بناية مؤلفة من طابقين وقبوا قرب الملعب البلدي بالضربات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة القتلى والشهداء إلى 10: هم بينهم 6 مدنيين و2 من جنسية غير سورية، و2 هوياتهم لا تزال غير معروفة بسبب تحولهم إلى أشلاء، إضافة لإصابة آخرين، نتيجة القصف الإسرائيلي.

ووفقاً للمصادر، فإن القبو كان يسكنه 3 طلاب جامعيين قتلوا في الاستهداف، والطابق الأول كانت تقطنه سيدة وابنها وهي صاحبة البناء، والطابق الثالث كان يقطنه أشخاص مستأجرين من جنسية غير سورية لا يعلم إن كانوا مستشارين إيرانيين أم لبنانيين أم جنسيات أخرى.

كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منطقة المزرعة بالقرب من مصفاة حمص، ومنطقة الأوراس وقرب الملعب البلدي وقرب مبنى الخدمات الفنية، فيما تستمر عمليات البحث جارية وسط معلومات عن وجود قتلى آخرين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 9 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 6 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 26 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 30 من العسكريين بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 6 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 4 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

– 2 من جنسية غير سورية

بالإضافة لاستشهاد 7 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 5 لدمشق وريفها، و3 لدرعا، ومرة واحدة لحمص

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.