10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 تشرين الأول

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

فارق مسلحان محليان حياتهما، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، في بلدة الربيضة بريف ديرالزور الشمالي.

استشهد طفل وقتل شاب إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين عائلتين من أبناء العمومة بعشيرة ” الهايس”، على خلفية تجدد ثأر قديم، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

عثر أهالي على جثة متفسخة لعنصر بقوات النظام في العقد الثالث من العمر، في بناء مهجور خلف المدينة الرياضية باللاذقية، بعد فقدانه من قرابة الشهر.

قتل عنصران من قوات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بدورية لقوات النظام على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة بريف درعا الشرقي.

قتل شاب جراء استهدافه من قبل مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور.

قتل شخص يمتهن السرقة جراء اندلاع اشتباك مع حارس مزرعة في أثناء محاولة عصابة مسلحة سرقة المزرعة في محافظة حماة.

استهدف مسلحان مجهولان برصاص، قيادي سابق في الفصائل المعارضة في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى مقتله على الفور.