10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 18 تشرين الأول

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 18 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران من “قسد” نتيجة استهداف تنظيم “الدولة الإسلامية” بعبوة ناسفة عربة عسكرية على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف دير الزور الشرقي.

قتل ضابط من قوات النظام برتبة ملازم جراء استهدف هيئة تحرير الشام بالصواريخ مواقع لقوات النظام على محور داديخ بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصر في جهاز الشرطة العسكرية، وهو في العقد الثاني من العمر، إثر إصابته برصاصة من مسدسه خرجت عن طريق الخطأ، في مدينة مارع شمال حلب.

استشهدت سيدة، نتيجة قصف مدفعي طال الأحياء السكنية داخل بلدة دارة عزة غربي محافظة حلب.

لقي 3 عناصر من فصيل “فيلق الشام” مصرعهم، نتيجة استهدافهم بصاروخ موجه من قبل قوات تحرير عفرين على محور برج القاص التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

عثر الأهالي على جثة شاب مقتول على الطريق الواصل بين بلدة خربة غزالة ودرعا البلد، على يد مجهولين.

قتل عنصر من قوات النظام على يد عنصر آخر، داخل قطعة عسكرية بدرعا .