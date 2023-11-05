10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 تشرين الثاني

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد طفل جراء إستهدافه برصاص قناص قوات النظام، في قرية الكريزات بريف مدينة الباب شرقي حلب.

قتل عنصر من فصيل “فرقة الحمزة” ، إثراستهدافه بالرصاص المباشر، من قبل عناصر حاجز للشرطة العسكرية، وذلك في بلدة سلوك شمال الرقة.

استشهد مواطن نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات القصف الذي نفذته قوات النظام على أطراف قرية دير سنبل بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

قتل شاب، جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في قرية الطويحينة بريف الرقة الغربي.

استشهد طفل أثناء رعيه للأغنام نتيجة انفجار لغم أرضي كانت قد زرعته قوات مجلس منبج العسكري لمنع عمليات التهريب على محور قرية الجات بريف منبج شرقي حلب.

“قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور تلال الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر إصابتها برصاصة طائشة، على خلفية هجوم مسلحين محليين، على عناصر حاجز لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبوحمام شرقي دير الزور.

استشهد شاب تحت وطأة التعذيب داخل أقبية سجن صيدنايا ، بعد اعتقال دام لمدة 3 سنوات، وينحدر الشاب من بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي

قتل شخص بواسطة “رفش زراعي”، بعد اختطافه من قبل 3 أشخاص، حيث تم دفن جثته في إحدى الحفر بتل أثري بين قرى بقصقص والحدبة بريف حماة وردمها بالحجارة.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، إثر الهجوم الذي نفذه مسلحون محليون، على حاجز الصور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور