10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 21 كانون الثاني

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 21 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران أحدهما لبناني الجنسية والآخر سوري من المتعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمبنى بدمشق.

استشهد طفل في هجوم نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، على قرية رسم اليتنة التابعة لناحية السعن بريف سلمية الشمالي الشرقي.

فارق طفل حياته، نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال محاولته اجتياز الحدود السورية التركية في ريف إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام إثر استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية مرعناز بريف عفرين شمالي حلب.

قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة معرة حرمة بريف إدلب إثر عملية انغماسية لـ”الهيئة”، على محور رويحة بريف إدلب.

فارق عامل مدني من الجنسية السورية حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق.

قتل عنصر من فصيل السلطان مراد، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين فصائل “الجيش الوطني”، وقوات مجلس منبج العسكري،في أم جلود بريف منبج شرقي حلب.

فارق طفل حياته ، إثر تعرضه لطلق ناري خرج من بندقية حربية لوالده، أثناء عبثه بها وذلك في منزل ذويه بقرية زهرة العاصي بريف حماة الجنوبي.