10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14شباط

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصران من قوات النظام في هجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على نقاط عسكرية تابعة لقوات النظام و”الدفاع الوطني”، بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية.

قتل عنصران من قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مواقعهم في قرية تل مضيق بريف حلب الشرقي.

عثر على جثة شاب مقتول بطلق ناري، بظروف غامضة، في حي الحميدية بمدينة دير الزور.

قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي

قتل طفل جراء تعرضه لإطلاق نار مصدره قوات النظام خلال محاولته عبور نهر الفرات باتجاه بلدة القورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.

قتل طفل على خلفية شجار بين أطفال تطور لاستخدام الأسلحة البيضاء في مدينة الدرباسية في ريف الحسكة الشمالي.

قتل قيادي في فصيل العمشات إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه بعد تسللهم إلى منزله في قرية قرزيحل بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

قتل شخص في اشتباك مع آخر في حي الجامعة بمدينة إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.