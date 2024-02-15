10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في15 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصر من اللواء الثامن وآخرمن قوات النظام، جراء اشتباكات مسلحة بين قوات النظام وبمساندة من اللواء الثامن، ومجموعة محلية مسلحة في الأحياء الشمالية من بلدة محجة بريف درعا الشمالي.

استشهد طفلان، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي.

قتل 3 مسلحين سوريين مدعومين من قبل “حزب الله” اللبناني، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلة من بلدة الدلبوز وعائلة من بلدة المزرعة بريف حمص

أعدم ميدانيا أحد العاملين مع ميليشيا “لواء الباقر” الموالي لإيران، من قبل عناصر فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة حلب.”

قتل عاملان بجمع الكمأة في هجوم لخلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية” في بادية المسرب بريف ديرالزور الغرب