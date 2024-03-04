10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 آذار

10 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 4 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

توفي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة تفجير قنبلة أثناء اقتحام منزله في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، من قبل مجموعة مسلحة عاملة في اللواء الثامن.

قتل 4 من عناصر هيئة تحرير الشام في عملية انغماسية نفذتها الأخيرة أول أمس على محور نحشبا في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

قتل مسلحان يتبعان لمجموعة محلية وتحول جثتيهما إلى أشلاء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل منزل في بلدة طرنجة بريف القنيطرة.

فارقت طفلة حياتها إثر إصابتها بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء العبث بالسلاح الذي كان بحوزة أخيها في حرش شران بريف عفرين شمال غربي حلب.

قتل ضابط برتبة ملازم في قوات النظام، جراء استهداف سيارة عسكرية تابعة للواء 15، بعبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة الفقيع بريف درعا الشمال.

قتل مواطن نتيجة استهداف قوات النظام سيارة صهريج، بصاروخ موجه، في منطقة سنخار سمعان على محور مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.