10 قتلى وجرحى باستهداف شاحنة عسكرية لقوات النظام.. واغتيال متعاون مع الأمن العسكري في ريف درعا

محافظة درعا: قتل 7عناصر من قوات النظام باستهداف شاحنة عسكرية، بعبوة ناسفة على طريق الشبرق في ريف درعا، كما أصيب 3عناصر بجروح.

على صعيد متصل، قتل شاب متعاون مع الأمن العسكري، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء استهدافه بطلقات نارية من قبل مجهولين وسط المدينة نوى في ريف درعا الغربي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، بأن مسلحين هاجموا سيارة عسكرية لقوات النظام على أطراف بلدة نافعة بريف درعا الغربي.

عقب ذلك، عمدت قوات النظام إلى الانتشار بين الأحياء السكنية في بلدة نافعة وإطلاق النار بشكل عشوائي، بالإضافة إلى قصف صاروخي نفذته قوات النظام على أطراف منطقة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1178 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 839، وهم:244 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 387 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و148من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.