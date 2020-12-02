10 مصفحات تركية تدخل منطقة “خفض التصعيد”.. وارتفاع عددها منذ وقف إطلاق النار إلى 7525

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمالي إدلب.

ويتألف الرتل من 10 مصفحات عسكرية، اتجه نحو النقاط العسكرية التركية المنتشرة في ريف إدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7525 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10860 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.