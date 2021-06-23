10 مواطنين بين شهيد وجريح في قصف لقوات النظام استهدف “جنازة” قرية آفس بريف إدلب

استشهد 4 وأصيب نحو 6 مواطنين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامنًا مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، استشهاد مواطنة وإصابة طفلها، جراء قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

كما أصيب 3 عناصر من القوات التركية جراء استهداف قوات النظام للنقطة التركية في بلدة كنصفرة جنوبي إدلب بشكل مباشر، جرى نقلهم إلى المشافي التركية، وسط أنباء عن أن إصابة أحدهم خطرة جداً.

وفي هذا السياق، قصفت القوات التركية والفصائل مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب شرقي إدلب، ومدينة كفرنبل جنوبها، دون معلومات عن خسائر بشرية.