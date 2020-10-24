107 إصابة جديدة بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1630 من 4082 إصابة 

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 107 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 4082 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 84 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1630.

وكان المرصد السوري وثق عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 24 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.