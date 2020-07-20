11 شهيدا وقتيلا حصيلة الضحايا في تفجير سيارة مفخخة في قرية سجو.. وأكثر من 65 جريح

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا السيارة المفخخة التي انفجرت قرب معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، أمس الأحد إلى 11 شخصا، حيث تواصل الخسائر البشرية بالارتفاع نظرا لوجود أكثر من 65 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن مفقودين.

وكان المرصد السوري رصد أمس، انفجارا عنيفا، نتيجة سيارة مفخخة عند دوار قرية سجو الواقعة على مقربة من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.