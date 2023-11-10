11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 10 تشرين الثاني

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 10 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد شابان، إثر قنصهما من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك خلال محاولتهما العبور من الأراضي السورية باتجاه الأراضي التركية من منطقة رأس العين.

قتل ضابط برتبة نقيب جراء انفجار عنيف ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في مستودع للأسلحة في فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة دير الزور.

قتل شخص أثناء الاشتباك مع قوى الأمن الداخلي التابع لقسد خلال عملية دهم لمنزل شخص يعمل لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، في بلدة صعوة بريف دير الزور.

قتل شخصان يعملان لصالح المخابرات الجوية، على خلفية اشتباكات مسلحة مع الأهالي إثر حادثة مقتل ناشط إعلامي، على يد مجموعة يعملون لصالح المخابرات الجوية في بلدة معربة بريف درعا الشرقي.

قتل فتى إثر قنصه من قبل أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بالقرب من جسر الشيوخ على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

قتل ناشط إعلامي جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مجموعة مسلحة تعمل في تجارة المخدرات، وينحدر الناشط من بلدة معربة بريف درعا الشرقي.

قتل عنصر من هيئة “تحرير الشام”، على محور الفطيرة بريف إدلب، في القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين.

قتل ضابط برتبة ملازم في صفوف قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته الفصائل “الفتح المبين” على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي.

استشهد شاب برصاص عناصر أحد حواجز قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في الوحدة الإرشادية في قرية الحريجية شمال دير الزور.