11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 21 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 5 من الميليشيات التابعة لإيران، هم: 4 غير سوريين، والخامس من الجنسية السورية، نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها طائرات حربية أميركية على محافظة دير الزور في الأيام الأولى من شهر شباط، حيث كانوا في عداد المفقودين.

استشهد مدني سوري نتيجة إصابته بشظايا الاستهداف الإسرائيلي على شقة سكنية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق.

قتل 2 من جنسية غير سورية جراء القصف الجوي الإسرائيلي لشقة سكنية في منطقة كفرسوسة قرب المدرسة الإيرانية ضمن العاصمة السورية دمشق.

قتل عنصر من الفرقة الرابعة بقوات النظام، برصاص عنصر آخر من ميليشيا “الدفاع الوطني” لأسباب ودوافع مجهولة في حي الجورة بمدينة دير الزور.

توفيت سيدة في مستشفى درعا بعد أن دخلت بغيبوبة لأسابيع إثر تعرضها لضربة قاتلة بأداة حادة في منطقة الرأس، بريف درعا الغربي.

عثر أهالي على شاب عشريني مقتول بعيارات نارية في مناطق متفرقة من جسده، داخل إحدى الغرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة شرقي دير الزور.