11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 شباط

11 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطلق ناري من قبل أحد أفراد عصابة “تشليح” على طريق المشرفة -سوق الغنم شمال شرقي حمص.

أقدم عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام على قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق.

فارق طفلان حياتهما، إثر انفجار مقذوف من مخلفات تدريب قوات “التحالف الدولي” في قرية المسعودية بريف تل بيدر شمالي الحسكة.

فارق طفل حياته إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب جنوب بلدة تلعدا بريف سلمية الشمالي شرقي حماة.

فارقت طفلة حياتها إثر تعرضها لطلق ناري خرج من سلاح صيد أثناء عبثها به في المنزل بقرية الجلاء بريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصران في الدفاع الذاتي على خلفية استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مسلحين يرجح تبعيتهم لخلايا “التنظيم” في حي غويران بمدينة الحسكة.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام على نتيجة استهدافه من قبل عناصر من قوات النظام على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

قتل عنصر من التركستان إثر انفجار قنبلة يدوية بالقرب من مبنى الأمن الجنائي في مدينة إدلب.

قتل شخص على يد أخيه بإطلاق النار عليه خلال مشاجرة بينهما في مدينة جرابلس بريف حلب.